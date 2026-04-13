Участника СВО ранили из пистолета во время перепалки во дворе в Москве

Участник Специальной военной операции пострадал от действий неадекватного незнакомца со стартовым пистолетом в руках 12 апреля на юге Москвы. После выстрела мужчина потерял зрение на один глаз.

Как стало известно «МК», 42-летний москвич (по профессии слесарь, а в боевых действиях участвовал с 2022 года) с женой и друзями вечером отдыхал во дворе дома в Востряковском проезде. В какой-то момент мимо проходивший нетрезвый незнакомый мужчина решил подсесть к компании. У товарищей это вызвало непонимание, они попросили незнакомца пересесть на другую лавочку. Незваный гость возмутился — мол, лавочка общая. После непродолжительной словесной перепалки он достал стартовый пистолет и с двух метров выстрелил в левый глаз участнику СВО.

Затем злодей начал быстро удаляться, отстреливаясь по пути. Раненый побежал за ним, однако стрелок вскоре сел в такси и уехал.

Пострадавшего осмотрели офтальмологи - пациент временно лишился зрения на один глаз. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.