В Подмосковье мальчику ампутировали часть пальцев после взрыва петарды
Подростку, пострадавшему при взрыве петарды в Орехово-Зуево, ампутировали часть пальцев.
Об этом сообщил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
«Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Забелина, состояние подростка оценивается как удовлетворительное.
Ранее в Люберцах подросток получил травмы после взрыва предмета, похожего на петарду.
Также по факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.