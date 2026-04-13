В Подмосковье мальчику ампутировали часть пальцев после взрыва петарды

Подростку, пострадавшему при взрыве петарды в Орехово-Зуево, ампутировали часть пальцев.

Об этом сообщил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Забелина, состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Люберцах подросток получил травмы после взрыва предмета, похожего на петарду.

Также по факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.