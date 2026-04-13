Названа главная опасность новых поисков Усольцевых: это даже не голодные медведи

В Красноярском крае готовятся к возобновлению поисков пропавшей прошлой осенью семьи Усольцевых. Сергей, Ирина с дочерью Ариной и пожилой собакой корги ушли в небольшой поход в районе Кутурчинского Белогорья и исчезли.

За многие месяцы поисков не удалось найти даже намека на то, что произошло с семьей. Ходили слухи, что Усольцевы могли инсценировать свою пропажу и бежать через границу в соседние страны, однако с учетом местности такое едва ли могло быть возможным. По другим версиям, они стали жертвами браконьеров, орудующих в этой местности, или диких животных.

Возобновить поиски пропавших Усольцевых собираются уже в мае, когда снег в этой местности окончательно сойдет и тропы станут проходимыми. Вероятно, будут задействованы металлоискатели и даже дроны.

Однако поисковики признаются, что новый этап поисков тоже может окончиться безрезультатно. За зиму следы Усольцевых могли попросту "затереться" под снегом.

Не меньшую угрозу для спасателей и поисковиков в это время несет сама тайга. Как рассказал агентству ТАСС управляющий туристической базы "Геосфера" в Кутурчинском Белогорье, уже в мае в этой местности активизируются клещи и медведи. Первых с каждым годом становится все больше, а косолапые весной более активные и чаще появляются на открытых участках. В крайне уже зафиксировано несколько десятков укусов клещей.

Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью и 12-летним корги ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись. Поиски начались через несколько дней после исчезновения семьи. Масштабная операция с привлечением МЧС и волонтеров не принесла результатов. Сейчас на месте ведутся только точечные операции.

Ранее СМИ сообщали, что жители окрестных сел начали избавляться от своих домов из-за суеверий. Однако анализ рынка недвижимости показывает, что это ни на чем не основанные выводы.