Глава СК запросил доклад по делу об избиении девочки-инвалида в школе Москвы

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту избиения девочки-инвалида в столичной школе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе СК РФ.

© СК РФ

«В социальных медиа размещена информация о совершении хулиганских действий в отношении девочки с инвалидностью из многодетной семьи в одной из столичных школ. Также сообщается об отсутствии должной реакции со стороны администрации образовательного учреждения и органов правопорядка. Из-за незаконных посягательств пострадавшая и еe сестра были вынуждены перейти на домашнее обучение. По указанному факту столичными следственными органами СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – рассказали в пресс-службе.

В СК добавили, что центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения.