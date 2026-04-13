Россиянин задушил свою беременную любовницу, чтобы скрыть измену от жены

Житель Пермского края задушил беременную знакомую, чтобы скрыть измену от жены. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, 6 апреля мужчина находился с женщиной в своем автомобиле и, зная о ее беременности, совершил убийство. После этого он вывез тело на свалку и спрятал его, пытаясь скрыть следы преступления.

В ведомстве уточнили, что фигуранту 1980 года рождения предъявлено обвинение по статье об убийстве. В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, проверены показания на месте, изъят автомобиль, назначены экспертизы.

Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, передает Telegram-канал Следкома Прикамья.

Ранее в Москве арестовали мужчину за убийство женщины в 1991 году. Злоумышленник познакомился с жертвой в кафе на Рижском рынке и пришел к ней в гости. Подозреваемый заметил в квартире потерпевшей ценности и решил ее ограбить. Он избил женщину и задушил ее бинтом, а затем украл украшения и скрылся. Фигуранта задержали спустя годы по отпечаткам пальцев, оставленным в квартире.