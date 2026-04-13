Юноша расстрелял бывшую девушку в Петербурге

Житель Ленинградской области открыл огонь по 20-летней девушке после расставания, нанеся ей травмы спины в подъезде жилого дома в Петербурге, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В воскресенье из больницы поступила телефонограмма о госпитализации пострадавшей, которая ранее обращалась в травмпункт с ушибами плеча и бедра.

«Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что причастен к этому инциденту 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений с девушкой, находясь в подъезде ее дома, произвел не менее восьми выстрелов в спину бывшей возлюбленной», – рассказали в полиции.

Пострадавшая написала заявление на нападавшего. Правоохранители оперативно задержали стрелка, которым оказался житель города Луга. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в апреле агрессивный пациент в Петербурге напал с пневматическим пистолетом на фельдшера скорой помощи.