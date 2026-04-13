Один из главарей банды Цапков Вячеслав Цеповяз почти ослеп в тюрьме. Как пишет Shot, осужденный перестал быть смотрящим и запросил срочную операцию по коррекции зрения.

По данным источника, совсем недавно Цеповяз чувствовал себя хорошо, однако в последнее время практически перестал видеть. Его зрение начало падать еще несколько лет назад: родственники осужденного передавали ему в колонию очки для коррекции. Однако авторы материала отмечают, что оправа была куплена без назначения окулиста, и это только усугубило ситуацию.

Недавно администрация ИК-26 Волгоградской области отстранила Цеповяза от работы: заключенного больше не подпускают к станкам, так как он не видит мелкие детали.

При этом родственники преступника надеются, что из-за плохого состояния здоровья его могут выпустить из тюрьмы раньше срока. Однако пока близкие Цеповяза ходатайство на УДО не подавали. Сейчас главная цель — добиться повторного обследования и операции: в последний раз окулист осматривал мужчину в 2025 году. Тогда врач подтвердил, что есть риск полной слепоты, и рекомендовал коррекцию зрения, передает Telegram-канал.

Ранее в Краснодарском крае был отменен аукцион по продаже имущества Цеповяза из-за недостаточного количества участников.

Андрей Быков, входивший в состав банды Сергея Цапка, погиб в зоне проведения СВО. По данным СМИ, это произошло еще в апреле 2025 года, однако родственникам сообщили о его смерти лишь недавно. В 2013 году Быков был приговорен к 20 годам заключения. По данным СМИ, он участвовал в нападении на семью фермера Аметова в станице Кущевской, хотя, по версии следствия, лично никого не убивал.