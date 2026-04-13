В Подмосковье выявили ещё один случай оспы обезьян

Об этом сообщили в Домодедовской больнице. По данным медучреждения, пациенту 38 лет, за пределы страны он не выезжал, скорее всего, заражение произошло при половом контакте.

Сейчас в больнице лечение проходят два пациента с подтверждённым диагнозом. Их состояние оценивается как удовлетворительное, передаёт РИА Новости.

Ранее зампредседателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщал о госпитализации двух человек — одного с подозрением на инфекцию и второго, находившегося с ним в контакте. Позднее диагноз подтвердился только у одного пациента.