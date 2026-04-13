Россиянка ушла от сожителя с гвоздем в груди

В Белово задержали 41-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на бывшую сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу.

Все произошло 9 апреля. Мужчина не смог смириться с желанием сожительницы разъехаться и поссорился с ней. В ходе ссоры он четыре раза загнал ей металлический гвоздь в грудь, тем не менее женщине удалось сбежать и позвать на помощь. Ее экстренно госпитализировали.

В отношении ее экс-сожителя возбудили дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушении на убийство») УК РФ. Он находится в СИЗО.

