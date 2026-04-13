В Сочи мужчина погиб при падении в ущелье с 200-метровой высоты

В Тисо-самшитовой роще Хостинского района Сочи нашли погибшего местного жителя, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как выяснилось, обойдя бетонные ограждения смотровой площадки "Белые скалы" и запрещающие знаки, он сорвался в ущелье с высоты около 200 метров.

На место ЧП через службу "112" вызвали спасателей, которые в составе двух подразделений эвакуировали тело мужчины на носилках.

Они обнаружили погибшего на тропе, рядом с пещерой, и транспортировали из горнолесной местности, передав следователям.