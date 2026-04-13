В Москве женщина умерла после введения обезболивающего в клинике

Женщина 1987 года рождения умерла в частной клинике на Краснопролетарской улице в Москве после того, как сотрудница организации ввела ей обезболивающее. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По предварительным данным, 12 апреля текущего года в ходе проведения процедуры в частной клинике на улице Краснопролетарская после введения обезболивающего препарата состояние здоровья пациентки 1987 года рождения ухудшилось и она скончалась, — рассказала Нефедова.

Сотрудница арендовала кабинет в клинике и не имела лицензии на проведение процедуры. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели пациентки.

Ранее женщина умерла в косметологической клинике на Новослодобской улице в Москве. Трагедия произошла после того, как пациентке ввели препарат для анестезии. После этого ей стало плохо. Сотрудники клиники вызвали врачей, но те не смогли помочь женщине. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.