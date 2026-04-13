Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале получил второй приговор за месяц

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына-адвоката Мутвалы. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Следствие установило, что сын и отец применили насилие по отношению к силовику. Инцидент, за который осудили Шыхлински, произошел 1 июля 2025 года. Возле ТЦ "Баку Плаза" силовики остановили автомобиль Mercedes. За рулем находился Мутвалы, на пассажирском кресле сидел его отец. Правоохранители хотели вручить Шахину повестку на допрос, но Мутвалы сдал назад и сбил одного из сотрудников правоохранительных органов.

Против отца и сына возбудили уголовное дело. Они не признали вину. Шахину Шыхлински назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. С учетом ранее вынесенного приговора он пробудет в колонии 24 года.

Мутвалы Шыхлински отправили в колонию общего режима на восемь лет. Кроме того, в доход государства обратили Мерседес, на котором сын и отец сбили силовика.

В марте суд в Екатеринбурге приговорил Шахина Шыхлински к 22 годам лишения свободы по делу о покушении на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году, а также расправе над бизнесменом Юнисом Пашаевым. Вместе с ним за решетку отправили братьев Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова. Они получили сроки от 10 до 21 года.

В начале августа 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Шыхлинского. Некоторое время мужчина находился на территории азербайджанского посольства в Москве, куда российским силовикам запрещен доступ. После переговоров он вышел, сдался органам и был доставлен в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО.