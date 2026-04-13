Задержан экс-замгендиректора Магнитогорского металлургического комбината

В Челябинской области задержали экс-заместителя генерального директора по производству Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Павла Кравченко.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, его подозревают в получении коммерческого подкупа при заключении контрактов.

Уточняется, что также был задержан один из учредителей коммерческой организации.

Отмечается, что были возбуждены уголовные дела по ч. 8 ст. 204 УК России (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК России (посредничество в коммерческом подкупе).

По местам работы и жительства фигурантов идут обыски.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Вячеслав Коробейников был задержан в Челябинске по делу о коррупции.