Уголовное дело экс-главы подмосковного Серпухова о взятках передали в суд

Уголовное дело о взяточничестве, мошенничестве и превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы подмосковного городского округа Серпухов направлено в суд, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

Об этом представитель ведомства рассказала в официальном заявлении.

Как следует из публикации, вместе с бывшим чиновником перед судом предстанут его заместитель, руководство местного комбината благоустройства и ряд предпринимателей.

По данным следствия, в 2022 и 2024 годах фигуранты получали крупные взятки за покровительство бизнесу при заключении муниципальных контрактов на вывоз снега, ремонт уличного освещения и благоустройство.

Специалисты пояснили, что бывший глава округа незаконно получил в качестве вознаграждения более 9,8 млн рублей и четыре земельных участка. При этом общая сумма нанесённого действиями всех обвиняемых ущерба превысила 27 млн рублей.

В правоохранительных органах подчеркнули, что для возмещения бюджетных убытков следователи наложили арест на имущество злоумышленников на сумму свыше 35 млн рублей.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Врадий.

