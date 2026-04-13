Житель Дагестана показал, что стихия сделала с имуществом его семьи

В Дагестане продолжается ликвидация самого масштабного за последние десятилетия наводнения. Многие местные жители потеряли буквально все - вещи, мебель, инструменты, да и само жилье. Семья Рустама Алишихова лишилась двух домов, еще два сильно пострадали, и, вероятнее всего, пойдут под снос. Но мужественный дагестанец не опускает руки: опытный строитель, он надеется с помощью волонтеров и государства отстроить все заново.

Семья Рустама, как и положено на Кавказе, большая и дружная. Вместе с ним, в разных домах, но на одном участке, живут его родители, тетя, родной брат с женой и детьми.

Вернее, жили, потому что своих домов, можно сказать больше нет.

- Когда объявили чрезвычайную ситуацию и предупредили, что сюда идет большая вода с Геджухской дамбы, мы успели подготовиться лишь наскоро. А что ты сделаешь? Заперли все окна-двери, отнесли то, что можно было быстро перетащить, на второй этаж, собрали детей, взяли документы и уехали. Застали момент, когда вода уже стала заливать наш двор - конечно, зрелище было очень страшное, - признается Рустам.

Когда на следующий день после разрушения дамбы Рустам вместе с женой вернулись в родной дом, они не смогли сдержать слез. Двор был почти по колено заполнен вязкой грязью, хозяйственные постройки разбиты и разбросаны по округе. Отцовский дом, старенький, но довольно крепкий, был разбит и разрушен, превратился в груду битого кирпича. Более новые дома Рустама и его брата, построенные совсем недавно собственными силами трудолюбивой семьи, казалось бы, выдержали удар стихии, однако беглый осмотр подтвердил худшие опасения.

- Наводнения тут бывают, поэтому я изначально поднял дом на полтора метра, очень мощный фундамент залил. Думал, этого с запасом хватит на любой уровень воды, который здесь может быть. Видите, ошибся, - с грустной улыбкой говорит Рустам.

Он показывает ущерб, который нанесли воды Геджухского водохранилища его почти новому дому. Волна подмыла фундамент, стены пошли трещинами. В одной из комнат вода пробила бетонный пол, била в потолок, как гейзер. Уровень доходил почти под перекрытие второго этажа. Как говорит Рустам, вода поднялась на три метра выше, чем при обычных в этих краях наводнениях, вызванных весенними паводками.

Он перебирает размокшие игрушки и испачканные липкой тиной школьные учебники своих старших детей. Сейчас они живут у тещи в соседнем селе, и не видели того ужаса, что стихия сотворила в их комнате. В школу пока не ходят, и это беспокоит отца, кажется, гораздо больше своих собственных проблем.

- Образование - это очень важно. Надеюсь, решим вопрос, пропускать уроки нельзя. Волонтеры уже пообещали помочь с книгами - говорит Рустам.

Неиспорченных вещей в его доме не осталось: разбросаны по дому мебель, бытовая техника, посуда, предметы интерьера, в том числе и те, что дарили Рустаму и его жене на свадьбу. Они семье очень дороги.

Особенно обидно Рустаму за строительный инструмент, который он бережно собирал несколько лет. Строительством он зарабатывает на хлеб семье, да и односельчанам всегда помогал. Например, его алмазный бур стоимостью несколько сотен тысяч рублей, очень пригождался для оборудования скважин и колодцев, а ведь проблема с питьевой водой здесь уже многие годы стоит остро.

Однако, как признается Рустам, унывать времени у него нет. Сразу же по возвращении он принялся за работу, которая отвлекает от дурных мыслей. Разбирает завалы, выносит вещи, отмывает стены и полы от грязи. А вокруг него уже сформировалась настоящая бригада из волонтеров, которые в эти дни прибыли в Мамедкалу со всей страны.

- Если и есть что-то у этой истории положительное, так это люди, их отзывчивость, милосердие. Со мной во дворе работают совершенно незнакомые мне люди, которые сюда приехали, чтобы нам помочь. Тут и с Дербента, и с Махачкалы, и с Грозного ребята есть, из дагестанских сел. Волонтеры несут вещи, еду, предметы гигиены, оборудование. Просто заходят во двор, здороваются и начинают выгружать. Часто приносят плов, хинкал, пиццу, спрашивают, не голодны ли мы. Такая теплая, дружеская атмосфера - это очень трогательно, - говорит Рустам.

Именно энтузиазм окружающих помогает семье Рустама не опускать руки. Да и не в его привычках отступать перед трудностями.

- Я построил этот дом, я же его и восстановлю. И отцовский дом восстановлю, и брату помогу, и тете. Тем более, что государство нам пообещало всестороннюю помощь.

Необходимые документы Рустам уже подал в местный МФЦ, комиссия провела оценку ущерба, так что выплаты и помощь будут произведены в кратчайшие, насколько это возможно, сроки. А значит жизнь наладится, и у семьи Алишиховых вскоре будет свое уютное и добротное жилье. Трудолюбивый и работящий дагестанец в этом не сомневается.