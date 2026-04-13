Возбуждено дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже

Три человека стали фигурантами уголовного дела о манипулировании рынком акций на Московской бирже. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Установлены трое лиц, причастных к противоправным действиям», – рассказала Петренко.

Она добавила, что в результате мероприятий, проведенных ГСУ СК России вместе с ФСБ, ГУЭБ и ПК и Банком России выяснилось, что в период с 2023 по 2024 годы трейдеры компании PFL Advisors и другие лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Злоумышленники использовали стратегию Pump & Dump, воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене.

«Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им Telegram-каналах «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ». Таким образом, фигурантами совершено более 55 тыс. незаконных сделок. Указанные действия привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере», – подчеркнула представитель ведомства.

Отмечается, что к настоящему моменту проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств, совершенного преступления. В ходе обысков у фигурантов изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия, а также ценности на сумму более 3 млн руб. Расследование продолжается.