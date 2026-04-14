Женщина, купившая 13-летнему сыну мотоцикл, получила уголовное наказание

Женщина, купившая своему 13-летнему сыну мотоцикл, получила реальное уголовное наказание. Ее сын на этом мотоцикле сбил насмерть 16-летнюю школьницу, сообщает Госавтоинспекция МВД России.

Мототехника детям не игрушка. Но родители об этом частенько забывают. В законе предусмотрена ответственность за неисполнение родительских обязанностей, а также за передачу права управления лицу, которое заведомо такого права не имеет. И если по первой статье штраф небольшой - до двух тысяч рублей, то по второй уже серьезный - 30 тысяч рублей. Но уголовный приговор матери за то, что она допустила ребенка до управления транспортным средством, - это новое явление в этой сфере.

Инцидент произошел в Иркутской области. 31-летняя жительница Тулунского района купила мотоцикл своему 13-летнему сыну в начале июня прошлого года. Как установило следствие, мальчик стал систематически садиться за руль, не имея навыков управления и законных оснований в силу возраста на получение водительского удостоверения.

15 июня несовершеннолетний байкер совершил наезд на двух 16-летних школьниц в поселке железнодорожной станции Шуба Тулунского района, в результате которого одна из них скончалась от полученных травм.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили семью и ребенка на профилактический учет, мать была привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, инспекторы ДПС составили на нее протокол за передачу управления лицу, не имеющему прав.

Но мировой суд вынес решение о привлечении ее к уголовной ответственности по статье 151.2 УК ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни"). Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде принудительных работ в исправительном центре на шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы и конфискацией мототехники. Это не отменяет и штрафа за передачу управления транспортным средством подростку по административной статье.

Скоро начнется летний сезон. Некоторые родители поспешат порадовать своих детей новыми экстремальными игрушками: мопедами, квадроциклами, пит-байками и даже мотоциклами. Но управлять мопедом или легким мотоциклом можно только с 16 лет и при наличии прав. То есть пройдя соответствующее обучение. Полноценным мотоциклом - с 18 лет. И тоже с правами. Пит-байками - можно и без прав, но этой технике запрещено двигаться по дорогам общего пользования.

Это суровое решение суда, вероятно, заставит родителей задуматься о том, стоит ли покупать такую "игрушку" своему ребенку. Возможно, такой жесткий подход позволит снизить детскую аварийность на дорогах, ведь количество происшествий с детьми-водителями у нас каждый год растет.