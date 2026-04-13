Снежная лавина накрыла женщину с ребенком в горах Дагестана

Женщина с ребеном попали под лавину в Цунтинском районе Дагестана, однако плохая погода временно не позволяет задействовать спасательную авиацию. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

К месту происшествия выдвинулись спасатели. В ведомстве отметили, что борт МЧС отправится на место сразу после улучшения погодных условий.

— В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Цунтинского района поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее десятки населенных пунктов в Дагестане остались без транспортного сообщения в результате схода четырех снежных лавин. Одна лавина сошла на территории Бежтинского участка, две — в Цунтинском районе, еще одна — на территории Тляратинского района.

До этого 50-летний турист погиб во время схода снежной лавины во французских Альпах. Житель Великобритании отправился кататься на лыжах в горы 11 января, несмотря на объявленный максимальный уровень лавинной опасности.