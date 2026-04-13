В Челябинской области в жилом доме произошел взрыв газа

В ГУ МЧС по Челябинской области заявили о взрыве газового баллона в квартире пятиэтажного дома в Миассе.

«Из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошёл хлопок без последующего горения в квартире», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что ЧП произошло на первом этаже. Пострадавших в результате взрыва нет, при этом были повреждены оконные проёмы в квартире.

В ночь на 24 марта в Севастополе после взрыва в жилом доме загорелось несколько квартир. Хозяйка квартиры, где произошёл взрыв газа, погибла.

Ещё 12 человек пострадали, из них трое детей.