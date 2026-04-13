Появились подробности о похитивших деньги Долиной мошенниках

Злоумышленники, похитившие денежные средства у певицы Ларисы Долиной, активно применяли в своей преступной схеме цифровые активы и виртуальные кошельки.

Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из материалов уголовного дела, одна из фигуранток забирала посылки с наличными у потерпевших и отвозила их в специализированные пункты обмена. Следствие также зафиксировало переписку злоумышленницы с представителями криптобирж.

После передачи посылок другие участники схемы переводили похищенные финансы в криптовалюту.

Долина ответила на вопрос о любимых местах в Москве и Петербурге

«Сотрудники извлекали денежные средства, пересчитывали их и осуществляли их зачисление на криптокошелёк», — сказано в документах.

Ранее сообщалось, что рынок недвижимости начал менять подходы к безопасности сделок после резонансной истории с квартирой Долиной.