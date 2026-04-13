В РФ мошенники в форме ходят по квартирам с проверками утечек газа

Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам с проверками "утечек газа". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Там обратили внимание, что в апреле проходят плановые проверки газового оборудования и систем противопожарной безопасности после зимы.

© Газета.Ru

Как рассказали в пресс-службе, злоумышленники информируют об "утечке газа" или "несоответствии нормам". После этого они требуют срочной замены оборудования (датчиков, кранов) по завышенным ценам с оплатой наличными "на месте" или переводом на карту "сменщика".

Целевой группой такой мошеннической схемы являются жители многоквартирных домов, особенно пожилые. В "Мошеловке" подчеркнули, что реальные службы никогда не продают оборудование с рук и не требуют оплаты на месте, она осуществляется через квитанции или официальный сайт.

"Если вам пытаются навязать услугу под давлением ("авария", "штраф"), вызывайте полицию и требуйте показать удостоверение, звоните в диспетчерскую вашей управляющей компании для подтверждения визита", - добавили в пресс-службе.

До этого мошенники стали внедрять новую схему обмана россиян, рассылая им сообщения и фейковые акты о недопуске к газовому оборудованию от лица псевдогазовых служб. Запугивая граждан, они требуют оплатить услуги по обслуживанию оборудования, а также обеспечить доступ лже-сотруднику организации в квартиру.