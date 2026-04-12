В Нигерии 200 человек погибли в результате авиаудара по рынку

Как минимум 200 человек погибли в результате удара нигерийских ВВС по сельскому рынку в штате Йобе.

© Global look

Об этом пишет Reuters.

В ВВС сообщили, что удары наносились по позициям исламистов. Об ударе по рынку не говорилось. Власти штата признали, что авиаудар был нанесён по району рядом с еженедельным рынком Джилли.

Член местного совета Лаван Занна Нур Гейдам сообщил о гибели более 200 человек в результате атаки. Похожие данные приводят другие источники агентства из числа местных и представителей гуманитарной организации.