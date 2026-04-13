Появилось видео с моментом взрыва петарды в кармане у ребенка в Орехове-Зуеве

В Сети появилось видео, на котором виден момент взрыва петарды в кармане у подростка в подмосковном Орехове-Зуеве. Соответствующие кадры в понедельник, 13 апреля, опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое ребят сидят, предположительно, около гаражей. Один из детей поджег петарду, но когда та не взорвалась, он положил ее в карман. Впоследствии произошел хлопок.

В результате взрыва петарды мальчик получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура сообщила, что причиной произошедшего стал именно взрыв петарды. Позднее стало известно, что ребенок лишился фаланги пальца.