Ребенок подобрал с земли предмет и потерял пальцы из-за взрыва в Подмосковье

В Подмосковье ребенок поднял с земли предмет, который взорвался у него в руках. По предварительным данным, ребенку оторвало пальцы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево на спортплощадке на улице Бугрова. 11-летний мальчик нашел неизвестный предмет и положил его в карман. После этого прозвучал взрыв. У пострадавшего травматическая ампутация пальцев, его доставили в больницу

Канал «База» пишет, что ребенку 8 лет. По версии канала, он поднял с земли петарду, которая моментально сдетонировала.

Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.