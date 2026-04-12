В Германии произошло ЧП на железной дороге

В Германии, как пишет газета Bild, на железной дороге снова произошел обрыв контактного провода линии электропередачи.

© Московский Комсомолец

На западе ФРГ поезд городской электрички (S-Bahn), который перевозил 65 человек, задел свисающий провод в городе Хан (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) и сделал внеплановую остановку. Пассажиры смогли покинуть вагоны только после того, как специалисты обесточили и заземлили контактную сеть. В это время отрезок пути был закрыт для движения поездов.

11 апреля у города Цана-Эльстер (федеральная земля Саксония-Анхальт) контактный провод, как сообщалось, оборвался и упал на скоростной поезд. В результате разбились несколько окон в вагонах. Пострадали как минимум два человека.