Двух жителей Приморья задержали после сообщений о стрельбе

Во Владивостоке правоохранители задержали двух молодых людей после сообщений в соцсетях о том, что неизвестные нарушают общественный порядок и стреляют из предмета, похожего на пистолет.

Местный житель сообщил в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района о том, что в центре столицы Приморья неизвестные нарушают общественный порядок. В руках у одного из них, как указано, был предмет, похожий на пистолет.

Сотрудниками патрульно-постовой службы задержаны двое жителей Владивостока 2001 и 2004 г.р. Молодые люди доставлены в отдел полиции. Пистолет (по предварительным данным, светошумовой) изъят и направлен на исследование.

Проводится проверка.