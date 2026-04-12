Число эвакуированных из-за паводка в Томской области выросло до 73

Количество эвакуированных в деревне Черная Речка и селе Тахтамышево Томской области выросло до 73. При этом 15 человек находятся в пункте временного размещения. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

В Тахтамышево подтоплены восемь огородов, эвакуированы восемь человек.

— Провели ледовзрывные работы на Томи, в районе Боярских островов. Здесь образовался затор (...) Сегодняшними взрывами на реке рассчитываем расколоть ледовое поле, устранить затор, чтобы ледоход продолжил движение, вода ушла из Черной речки и других населенных пунктов поселения, — написал он в своем Telegram-канале.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии в Махачкале объявил о принятом решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.

Дагестан уже более двух недель борется с последствиями наводнения после сильных ливней. Из-за паводков прорвало местную дамбу, более шести тысяч домов оказались подтоплены.