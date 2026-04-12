Сейсмологи сообщили о землетрясении в Каспийском море

Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в Каспийском море на глубине более 74 километров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. Представители службы уточнили: «Несколько часов назад в Каспийском море на глубине 74 километров произошло землетрясение магнитудой 3,3».

Специалисты отмечают, что эпицентр толчков находился на значительной глубине, что обычно снижает вероятность разрушительных последствий на поверхности. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Это уже не первое сейсмическое событие в регионе за последние дни. Ранее, 8 и 9 апреля, у побережья Азербайджана в Каспийском море были зафиксированы шесть землетрясений магнитудой от 3,3 до 5,3.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за двое суток сейсмологи зафиксировали в акватории Каспия серию из шести подземных толчков.

Накануне приборы зарегистрировали в море землетрясение магнитудой 4,3.

В августе прошлого года у побережья России произошло мощное сейсмическое событие магнитудой 6,0.