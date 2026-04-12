Стала известна просьба Лерчек к судье

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу Артему Чекалину, которого обвиняют в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

— Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы), — написала блогер письмо председательствующей судье Екатерине Кузьминой.

Лерчек также поблагодарила судью за проявление сострадания после того, как расследование ее уголовного дела прекратили по состоянию здоровья, передает РИА Новости.

10 апреля прокурор запросила для Артема Чекалина 7,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей. По ее словам, исправление предпринимателя возможно только в условиях изоляции от общества.

Сам Артем Чекалин заявил, что его бывшая супруга Валерия, которая на данный момент борется с раком желудка на поздней стадии, «старается жить жизнь». 16 марта блогер вышла на связь и подтвердила информацию о своем заболевании. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, может ли ее тяжелая болезнь повлиять на самочувствие новорожденного ребенка.