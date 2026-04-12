Давка у цитадели на Гаити унесла жизни 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в сельском районе на севере Гаити в давке около старинной цитадели Лаферьер. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Северного департамента Жана Анри Пети.

Цитадель, построенная в начале XIX века и являющаяся одной из главных достопримечательностей страны, была заполнена посетителями в связи с национальными праздниками. Из-за большого скопления людей возникла давка.

Местные власти начали расследование и не исключают, что число жертв может быть больше, говорится в сообщении.

