Россиян предупредили о схеме мошенничества с «курьерской доставкой»

Мошенники всё чаще представляются курьерами и под предлогом доставки убеждают россиян назвать коды из смс, получая доступ к их аккаунтам и банковским данным.

Об этом РИА Новости сообщил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.

По его словам, злоумышленники просят продиктовать код якобы для подтверждения доставки. После этого они имитируют «взлом» аккаунтов и направляют жертву к подставным «специалистам», которые убеждают установить программы удалённого доступа или перейти по вредоносной ссылке. В результате мошенники получают полный контроль над устройством и финансовыми сервисами.

Лопатин напомнил, что ни службы доставки, ни банки, ни госорганы не запрашивают коды из смс и не требуют устанавливать сторонние приложения. Если код был передан или подозрительное приложение установлено, необходимо срочно удалить его, перезагрузить устройство, сменить пароли и проверить банковские операции.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали значительно чаще использовать мошеннические схемы с QR-кодами из-за усиления банковской защиты от телефонных афер.