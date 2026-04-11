Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП в Северной ОсетииПодача электроэнергии в Южную Осетию прервана из-за аварии на линии электропередачи. Поломка произошла на территории Северной Осетии, сообщает ТАСС.

Сбой произошёл именно на территории соседнего российского региона. Причины аварийного отключения сейчас выясняются. В МЧС республики добавили, что в Северной Осетии аварийно отключились четыре подстанции, а также та самая ЛЭП, через которую электричество поступает в Южную Осетию.

Ситуацию держат на контроле: центр управления в кризисных ситуациях МЧС Южной Осетии отслеживает обстановку и пообещал сообщить дополнительные данные позднее.

Стоит отметить, что электроэнергия из России поступает в Южную Осетию исключительно по этой линии. Жители республики периодически сталкиваются с отключениями — то из-за плановых ремонтов, то из-за аварий, которые нередко случаются в горной местности из-за непогоды.