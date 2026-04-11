Мужчина погиб под колесами автобуса на севере Москвы

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с автобусом, в результате которого погиб пешеход. Подробности сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Базовской улице возле дома №19. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и на него наехал автобус.

Пострадавший скончался от полученных в результате ДТП травм. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, информация уточняется.

