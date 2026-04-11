Мужчина с топором повредил американский самолет

Ирландская полиция задержала мужчину, который повредил американский военно-транспортный самолет в аэропорту Шэннон на западе страны, сообщает издание The Irish Examiner.

В сообщении уточняется, что в субботу мужчина проник в запретную зону аэропорта в графстве Клэр, забрался на крыло самолета C-130 Hercules ВВС США (стоявший на удаленной стоянке) и нанес несколько ударов топором по фюзеляжу самолета.

Из-за инцидента аэропорт на непродолжительное время приостановил прием и отправление рейсов.

Мотивация мужчины не установлена на данный момент, его задержали. Задержанному около 40 лет, сейчас он под стражей. Расследование продолжается.