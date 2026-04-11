Воспитательница избивала малышей в детском саду в регионе РФ

В Архангельской области воспитательницу детского сада заподозрили в жестоком обращении с детьми, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в Северодвинске. Об этом сообщает Shot.

Родители воспитанников ясельной группы детсада «Винни Пух» обратились с жалобами на действия сотрудницы. По их словам, она на протяжении нескольких месяцев применяла силу к детям.

Отмечается, что эпизоды произошедшего были зафиксированы на видео — записи сделала няня и передала их третьим лицам, после чего они стали известны родителям.

По имеющейся информации, сотрудница пыталась уволиться по собственному желанию, однако ей отказали. В настоящее время она отстранена от работы, следственные органы проводят проверку, передает Telegram-канал.

Другой скандал произошел в элитном частном детском саду Friendly Preschool в московском поселке Коммунарка. Там помощница воспитательницы силой укладывала спать одного из малышей. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. СК начал проверку, инцидентом также заинтересовался Бастрыкин.

