В Грайвороне из-за дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму.

«Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась», — написал глава региона в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте атаки повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки.

В Минобороны России ранее заявили, что силы ПВО уничтожили за ночь над регионами страны 33 украинских беспилотника.