В Москве хакеры захотели бесплатно есть во "Вкусно - и точка" и попались на жучке

Двоих хакеров, пытавшихся заполучить бесплатные баллы в сети ресторанов «Вкусно и точка», вычислили по установке самодельного жучка на кассе самообслуживания. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, 48-летний Артур и 19-летний Андрей создали устройство-«жучок», которое считывало и передавало данные из внутренней сети ресторана на сторонний компьютер. Аппарат тайно установили в аппарат самообслуживания в ресторане на Липецкой улице и получили доступ к кассовой системе сети, заказам и контроллеру кухни. Отмечается, что подельники хотели сами начислять себе бонусы и экономить таким образом на еде.

Однако вскоре оборудование заприметили сотрудники заведения, а тех, кто его установил, нашли по камерам.

Нагатинский районный суд приговорил Артура к одному году условно. Андрей ответственности избежал: на момент следствия он еще был слишком молод.

