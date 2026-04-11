В российском регионе возросло число подтопленных домов и участков

Паводковая ситуация в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По последним данным Главного управления МЧС по региону, количество жилых домов, попавших в зону затопления, увеличилось с 27 до 44. Спасатели фиксируют дальнейшее ухудшение обстановки, связанное с активным таянием снегов и образованием ледовых заторов на реках. Помимо жилых строений, под водой оказались 289 приусадебных участков, а также три участка автомобильных дорог и один низководный мост. Специалисты отмечают, что вода пришла в основном в низинные районы и поймы рек, где традиционно наблюдается весеннее половодье.

© Московский Комсомолец

Основная угроза на данный момент исходит от ледовых заторов, которые препятствуют нормальному пропуску талых вод. Для их ликвидации принято решение применить авиацию. К работам привлечен вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайские авиалинии». С его помощью спасатели планируют произвести контролируемые взрывы ледяных масс на двух критических участках. Первый находится на реке Обь в районе села Сибирка Шелаболихинского района, второй — на реке Чумыш возле села Староперуново Тальменского района. Ожидается, что точечные подрывы позволят разрушить плотные ледовые перемычки и направить поток воды в основное русло, снизив уровень воды в населенных пунктах.

Параллельно с противопаводковыми мероприятиями ведется масштабная работа по обеспечению жизнедеятельности пострадавших районов. Местные власти организовали доставку воды, медикаментов и предметов первой необходимости в населенные пункты, отрезанные от большой земли. На местах работают сотрудники Роспотребнадзора, которые строго контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Специалисты берут пробы воды, проверяют источники на предмет загрязнения и проводят профилактические беседы с населением, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний, характерных для паводкового периода.

Мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме. Для этого задействованы три оперативные группы главного управления МЧС, которые работают в Кытмановском, Хабарском и Залесовском районах. Для облета территорий и получения актуальной информации с воздуха применяются беспилотные авиационные системы, которые помогают оценивать масштабы бедствия в реальном времени. Также активно взаимодействуют с администрациями оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Все данные стекаются в центр управления в кризисных ситуациях, где ведется непрерывный контроль за уровнем воды и динамикой изменения обстановки. Жителям подтопленных территорий рекомендовано соблюдать меры предосторожности и без необходимости не покидать безопасные зоны.