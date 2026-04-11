Пенсионер лишился 30 млн рублей после звонка о замене счётчиков

Пенсионер из Москвы отдал мошенникам 30,7 млн рублей после звонка о замене счётчиков. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По версии следствия, пенсионеру позвонил якобы представитель компании по замене счётчиков. Мужчина не заподозрил обмана, договорился о визите специалиста и назвал код из смс.

Сразу после этого ему начали поступать сообщения о взломе его кабинета на «Госуслугах». В смс также указали номер телефона для связи.

Пенсионер позвонил туда. Ему ответила лжесотрудница Роскомнадзора. Она сообщила, что от его имени оформили доверенность на распоряжение деньгами и имуществом, а в ближайшее время у него дома проведут обыск с целью поиска незадекларированных денег.

По указанию звонившей мужчина вышел из дома с бумагой и ручкой, сел в машину. Затем с ним поочерёдно связывались лжесиловики и фальшивые сотрудники госорганов.

«... мужчина записал голосовое обязательство о неразглашении, купил новый мобильный телефон и сим-карту, куда установил приложения для общения по видеосвязи», — уточняется в сообщении.

После этого он снял деньги со счетов и передал их курьерам, называя кодовое слово и получая якобы финансовые документы.

Стал известен новый вид мошенничества с помощью цветов

За семь встреч пострадавший передал более 30,7 млн рублей. Когда звонившие перестали выходить на связь, пенсионер понял, что его обманули.

Ранее нижегородский пенсионер лишился 6 млн рублей из-за мошенников.