Раскрыты подробности истории с заражением детей туберкулезом в Новосибирске

В Новосибирске не утихает скандал из-за истории с туберкулезом — вспышка заболевания произошла в одной из школ города, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в ноябре прошлого года врачи обнаружили у школьника положительную реакцию после Диаскинтеста. Врачи госпитализировали мальчика, через некоторое время в больницу попали еще несколько учеников школы.

Родители подняли тревогу, предположили, что инфекцию занесла в школу уборщица, которая неофициально работала в учебном заведении.

Педагоги направились домой к женщине, обнаружили ее без сознания, вызвали скорую. В клинике уборщица скончалась.

В итоге, уточнили журналисты, тест показал положительные реакции у более чем 100 человек.

Часть детей была направлена на лечение в детскую туберкулёзную больницу, десять из них до сих пор находятся в диспансере, учатся, сдают экзамены.