В томских селах из-за паводка эвакуировали более 80 человек

В Томской области из-а подтопления талыми водами в ночь на воскресенье, 12 апреля, начали эвакуацию людей. Пункт временного размещения развернут в Кисловке, он рассчитан на 120 человек.

В село Черная речка ночью прибыл губернатор Владимир Мазур. В селе на утро 12 апреля подтопило 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Из зоны затопления вывезли 73 человека, 15 из них находятся в пункте временного размещения.

Вода угрожает и селу Тахтамышево. Здесь подтоплено восемь огородов, эвакуированы восемь человек.

Организовано круглосуточное дежурство оперативных служб, на месте работают 20 сотрудников МЧС, задействована проходимая гусеничная техника.

Около полудня 12 апреля на реке Томь начнутся взрывные работы - специалисты определили место и пробурили лунки.

Голова ледохода, как сообщил Владимир Мазур, сейчас находится у деревни Каштаково Кожевниковского района.