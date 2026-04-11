Раскрыты подозреваемые после мощного взрыва в столице российского региона

Во Владикавказе после мощного взрыва на складе задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что все виновные понесут заслуженное наказание.

СК отреагировал на мощный взрыв в столице российского региона

Ранее сообщалось, что работы на месте взрыва во Владикавказе приостановили из-за угрозы обрушения здания

Взрыв на складах, где хранилась пиротехника, в центре Владикавказа, прогремел в пятницу, 10 апреля. По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось. В части города ввели режим ЧС.