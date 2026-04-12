В Петербурге пациент напал на сотрудницу скорой помощи во время вызова

В Московском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, который угрожал фельдшеру скорой помощи во время выезда бригады. Инцидент произошёл в одной из квартир на Варшавской улице. По данным полиции, 59-летний пациент вёл себя агрессивно и достал пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе осмотра мужчина направил оружие в сторону 25-летней женщины-фельдшера и несколько раз нажал на спусковой крючок, сопровождая свои действия словесными угрозами. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя по горячим следам.

Пневматический пистолет был изъят. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — Мелкое хулиганство.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия пациента могли быть квалифицированы как более тяжкое преступление. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.