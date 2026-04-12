Удерживаемую в Мексике россиянку уговаривали сбежать через Discord

Удерживаемую в Мексике девушку РФ Кристину Романову уговаривали к побегу через Discord. Об этом сообщила мать россиянки, пианистка Марина Романова.

По её словам, девочка познакомилась в соцсетях с парнем, который убедил её сбежать от «бесконечной опеки» родителей. Кристину похитили в Мехико в 2023 году прямо на глазах у матери. Неизвестные в форме местной службы опеки силой увезли её в микроавтобусе.

Мать безуспешно обращалась к губернатору, в полицию и международные инстанции. Помочь смогли только российские дипломаты. По одной из версий, за похищением стоит картель, связанный с местными правоохранителями.

Родители опасаются, что после 18 лет дочь продадут в рабство. Посла Мексики вызывали в МИД РФ, но переговоры результатов не принесли.