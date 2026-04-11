Француз девять месяцев держал девятилетнего сына взаперти в фургоне

Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне. Ребенок провел в заточении с декабря 2024 года, он был истощен, бледен и не мог ходить. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает BFM TV.

Сосед услышал шум из припаркованного во дворе фургона и вызвал полицию. Стражи порядка обнаружили голого ребенка, лежавшего под одеялом в эмбриональной позе среди экскрементов. Мальчика экстренно доставили в больницу в Мюлузе. Выяснилось, что он перестал посещать школу в конце 2024 года, и с тех пор его никто не видел. Сам ребенок рассказал, что последний раз принимал душ в декабре.

43-летний отец, живший неподалеку с партнершей и двумя дочерьми, признал, что запер сына, чтобы «защитить» от женщины, которая якобы хотела отправить его в психушку. Ему и его сожительнице предъявлены обвинения в похищении, лишении свободы и невыполнении обязанностей по уходу. Детей изъяли из семьи и поместят в детский дом, говорится в сообщении.

