Названа причина гибели туристов на Камчатке

Двое участников туристической группы в районе Авачинского перевала на Камчатке скончались от переохлаждения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Погибшим было 22 и 24 года. Кроме того, еще пятеро человек получили вред здоровью.

© Московский Комсомолец

По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащей оценки погодных условий, непринятия мер по обеспечению безопасности участников и несоблюдения требований безопасности. При этом группа из Санкт-Петербурга в составе девяти человек имела разрешение на прохождение лыжного маршрута третьей категории сложности.

Тела погибших доставлены в Елизово. Выжившие туристы уже допрошены. В рамках уголовного дела назначены семь судебно-медицинских экспертиз — для установления точных причин смерти и степени тяжести вреда здоровью пятерых пострадавших.

Названы критические ошибки пострадавших на Камчатке туристов

28 марта группа туристов вышла на маршрут в Налычевском парке на полуострове Камчатка. 3 апреля из-за конфликта туристы разделились: семеро пошли по несокращённому пути и 7 апреля перестали выходить на связь. 10 апреля двое из них были найдены погибшими.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. В МЧС, в свою очередь, назвали причиной гибели пренебрежение базовыми правилами безопасности.