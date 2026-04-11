В Дагестане задержали инженера по делу о прорыве плотины

В Дагестане задержали инженера коммерческой организации, в обязанности которого входили вопросы безопасности гидротехнических сооружений. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Max.

Ранее СК возбудил уголовное дело статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Отмечалось, что в результате прорыва плотины погибли люди и был причинен материальный ущерб.

По подозрению в совершении преступлений был задержан инженер коммерческой организации. В его должностные обязанности входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища, говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что сейчас следователи проверяют возможную причастность других лиц к совершению преступлений. Кроме того, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, прорыв плотины Геджухского водохранилища в Дербентском районе произошел пятого апреля из-за сильнейшего паводка. Сообщалось, что поток воды угрожает подтоплением ряду сел, была организована эвакуация жителей.

Всего было эвакуировано более четырех тысяч человек.