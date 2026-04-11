Суд над экс-депутатом Госдумы Бальбеком будет закрытым

Разбирательство по уголовному делу в отношении Руслана Бальбека, в прошлом занимавшего пост депутата Государственной Думы и вице-премьера правительства Крыма, будет проходить в закрытом для публики формате. Об этом проинформировал РИА Новости его защитник, адвокат Алексей Анохин.

Ранее материалы данного дела были направлены для разбирательства по существу в Киевский районный суд города Симферополя.

Адвокат пояснил, что судебная инстанция приняла решение о проведении заседаний в закрытом режиме. Это означает, что находиться в зале разрешено исключительно непосредственным участникам судопроизводства, а распространение любых сведений о ходе процесса категорически запрещено.

С его слов, очередное судебное заседание намечено на 17 апреля и также состоится при закрытых дверях.

Руслана Бальбека, который находился в федеральном розыске, задержали на территории Кабардино-Балкарии в сентябре минувшего 2025 года. Ему предъявлены обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: распространение заведомо ложных сведений (клевета), противозаконное получение доступа к компьютерным данным и вторжение в частную жизнь граждан. Фигурантами по данному делу числятся еще три лица. Сам Бальбек ранее утверждал, что не считает себя виновным ни в получении закрытых сведений, ни в распространении порочащей информации о функционировании системы здравоохранения Крыма.