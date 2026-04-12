Выжившая при восхождении на Камчатке рассказала о борьбе за жизнь

Полина Фёдорова, одна из участниц трагического похода на Камчатке, впервые поделилась подробностями произошедшего. В своём Telegram-канале она сообщила, что группа провела более тридцати часов, пытаясь выжить в условиях сильного мороза.

Девушка описала, как мощное стихийное бедствие привело к гибели двух друзей — Сергея и Феди. Первые шесть часов ушли на то, чтобы удержать палатку, а затем почти полтора суток участники боролись за жизнь уже на открытом воздухе.

Как рассказала Фёдорова, до рокового момента путешествие было очень красивым. Группа из петербургского турклуба вышла в парк Налычево 28 марта. Из-за возникших разногласий и приближающейся пурги коллектив разделился: двое повернули назад, семеро продолжили путь к Авачинскому перевалу. Там их настигла сильная метель, полностью завалив палатку снегом.

В итоге двое молодых людей погибли, ещё пятеро получили тяжёлые обморожения. Полина отметила, что физически она и её товарищ пострадали не так сильно, однако моральное состояние переживших трагедию невозможно описать словами.

«Память об этих лучших, сильных, смелых парнях будет самой светлой и вечной. Они настоящие герои», — добавила туристка.

Она также высказала несогласие с тем, как средства массовой информации освещают случившееся, и призвала оказывать помощь семьям погибших. В настоящее время обстоятельства инцидента проверяет следственный комитет.