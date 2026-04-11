Число жертв пожара в Мытищах выросло до пяти человек

Количество пострадавших в результате смертельного пожара в многоэтажке в подмосковных Мытищах увеличилось до пяти человек. Об этом заявили 11 апреля в МЧС.

По уточнённым данным, один человек погиб, ещё четверо пострадали. Открытый огонь уже ликвидирован. Пламя вспыхнуло в квартире на 11-м этаже и распространилось на площади 60 квадратных метров, также повредив несколько балконов.

Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Подмосковье

Пожарные спасли 24-х человек, в том числе одного с помощью автолестницы с верхних этажей. Остальных 23, среди которых четверо детей, вывели по лестничным маршам — они были отрезаны от выходов из-за сильного задымления. Всего эвакуировали 146 жильцов.

На базе близлежащей школы развернули пункт временного размещения. Туда уже обратились 27 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших. Причины возгорания выясняются.